Міністр закордонних справ Фінляндії Пекка Хаавісто заявив, що уряд країни планує опублікувати 15 травня другу "Білу книгу" з пропозицією про вступ до НАТО. Про це повідомляє CNN.

Пропозиція буде винесена на голосування в парламенті.

Пленарне засідання заплановане на ранок понеділка, 16 травня.

На брифінгу в Гельсінкі Хаавісто наголосив на важливості подальших парламентських дебатів.

Міністр також заявив, що вторгнення росії в Україну "сильно змінило ландшафт безпеки в Європі", і додав, що агресія Кремля також змінила громадську думку у Фінляндії про членство в Північноатлантичному альянсі.

Вперше більшість фінів підтримують членство в НАТО.

Хаавісто повідомив журналістам, що країна знаходиться в тісному контакті з МЗС Швеції, оскільки Стокгольм також розглядає можливість вступу в НАТО.

Крім того, додав він, ведуться переговори з європейськими партнерами та Великою Британією, оскільки на країни-заявники не поширюються гарантії безпеки.