Вступ Фінляндії до НАТО: уряд оголосить про офіційний намір 15 травня [ Редагувати ]
Міністр закордонних справ Фінляндії Пекка Хаавісто заявив, що уряд країни планує опублікувати 15 травня другу "Білу книгу" з пропозицією про вступ до НАТО. Про це повідомляє CNN.
- Пропозиція буде винесена на голосування в парламенті.
- Пленарне засідання заплановане на ранок понеділка, 16 травня.
На брифінгу в Гельсінкі Хаавісто наголосив на важливості подальших парламентських дебатів.
Міністр також заявив, що вторгнення росії в Україну "сильно змінило ландшафт безпеки в Європі", і додав, що агресія Кремля також змінила громадську думку у Фінляндії про членство в Північноатлантичному альянсі.
Вперше більшість фінів підтримують членство в НАТО.
Хаавісто повідомив журналістам, що країна знаходиться в тісному контакті з МЗС Швеції, оскільки Стокгольм також розглядає можливість вступу в НАТО.
Крім того, додав він, ведуться переговори з європейськими партнерами та Великою Британією, оскільки на країни-заявники не поширюються гарантії безпеки.
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