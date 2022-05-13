Здатен "глушити" зв'язок: ЗСУ збили російський БПЛА [ Редагувати ]
Миколаївські десантники збили російський БПЛА комплексу РЕБ "Леєр". Про це повідомляє Командування Десантно-штурмових військ ЗСУ.
Цей літальний апарат направляється для придушення GSM-зв‘язку.
Військовослужбовцем розвідувального підрозділу 79-ї окремої десантно-штурмової бригади зі стрілецької зброї було збито безпілотний літальний апарат комплексу радіоелектронної боротьби "Леєр", який призначений для придушення GSM-зв‘язку.
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