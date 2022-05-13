Окупанти розгортають комплекси ППО на острові Зміїний - розвідка [ Редагувати ]
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Російські окупанти почали розгортати ППО на тимчасово захопленому острові Зміїний. Є ймовірність того, що вони розташують там й ракетні комплекси.
Про це сказав представник ГУР МО Вадим Скібіцький.
"Це "Панцирь" та дві установки "Тор-М2", які будуть забезпечувати протиповітряну оборону ближнього радіусу дії. Ми не виключаємо, що можуть бути розміщені й інші комплекси ППО, а можливо й навіть ракетні комплекси, які будуть дозволяти обстрілювати як надводні, так і наземні цілі на території нашої держави і не тільки", - заявив Скібіцький.
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