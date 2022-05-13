"Президент" Південної Осетії Анатолій Бібілов призначив на липень поточного року референдум про входження "республіки" до складу росії. Раніше він назвав це завдання стратегічною метою.

Про це повідомляють росЗМІ.

Зазначається, що "президент" Південної Осетії видав "указ" про проведення референдуму щодо приєднання окупованої території Грузії до Росії. У "документі", який набирає чинності з моменту публікації, дата голосування призначена на 17 липня.

"Республіка Південна Осетія" це невизнане формування на території Грузії, яке після війни з росією у 2008 році знаходиться під російською окупацією.