Південна Осетія в липні проведе "референдум" щодо приєднання до росії [ Редагувати ]
"Президент" Південної Осетії Анатолій Бібілов призначив на липень поточного року референдум про входження "республіки" до складу росії. Раніше він назвав це завдання стратегічною метою.
Про це повідомляють росЗМІ.
Зазначається, що "президент" Південної Осетії видав "указ" про проведення референдуму щодо приєднання окупованої території Грузії до Росії. У "документі", який набирає чинності з моменту публікації, дата голосування призначена на 17 липня.
"Республіка Південна Осетія" це невизнане формування на території Грузії, яке після війни з росією у 2008 році знаходиться під російською окупацією.
по темі
За його словами, українська армія "чекає з нетерпінням" нового походу військ рф
Прокуратура Херсонської області розслідує застосування армією рф фосфорних боєприпасів
Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба зустрівся з представником ЄС з питань закордонних справ і політики безпеки Жозепом Боррелем
Противник намагається безуспішно переправити свої війська через річку Північний Донець
Президент Володимир Зеленський назвав хворими російських командирів, які віддали накази обстріляти школи в Чернігівській області і нафтопереробний завод в Полтавській області