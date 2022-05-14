Від початку повномасштабного вторгнення в Україну росія втратила вже 27200 своїх військових. Про це повідомляється на Facebook-сторінці Генерального штабу ЗСУ.

Було знищено 2934 бойових броньованих машин ворога.

Загальні бойові втрати противника з початку війни:

особового складу - близько 27200 (+300) осіб ліквідовано,

танків - 1218 (+13) од,

бойових броньованих машин ‒ 2934 (+34) од,

артилерійських систем - 551 (+9) од,

РСЗВ - 195 (+2) од,

засоби ППО - 88 (+0) од,

літаків - 200 (+0) од,

гелікоптерів - 163 (+1) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 411 (+6),

крилаті ракети - 95 (+0),

кораблі /катери - 13 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн - 2059 (+17) од,

спеціальна техніка - 42 (+1).

Як зазначають в Генштабі, найбільші втрати противника минулої доби спостерігалися на Слов’янському та Бахмутському напрямку. Наразі дані уточнюються.