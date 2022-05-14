Втрати росії: Генштаб ЗСУ опублікував дані [ Редагувати ]
Від початку повномасштабного вторгнення в Україну росія втратила вже 27200 своїх військових. Про це повідомляється на Facebook-сторінці Генерального штабу ЗСУ.
Було знищено 2934 бойових броньованих машин ворога.
Загальні бойові втрати противника з початку війни:
- особового складу - близько 27200 (+300) осіб ліквідовано,
- танків - 1218 (+13) од,
- бойових броньованих машин ‒ 2934 (+34) од,
- артилерійських систем - 551 (+9) од,
- РСЗВ - 195 (+2) од,
- засоби ППО - 88 (+0) од,
- літаків - 200 (+0) од,
- гелікоптерів - 163 (+1) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 411 (+6),
- крилаті ракети - 95 (+0),
- кораблі /катери - 13 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн - 2059 (+17) од,
- спеціальна техніка - 42 (+1).
Як зазначають в Генштабі, найбільші втрати противника минулої доби спостерігалися на Слов’янському та Бахмутському напрямку. Наразі дані уточнюються.
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