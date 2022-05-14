Японський автоконцерн Nissan Motor на рік зупиняє випуск автомобілів у росії. Про це повідомив гендиректор компанії Макото Учіда.

За його словами, концерн перестав враховувати власний російський бізнес в економічному прогнозі до кінця березня 2023 року.

14 березня єдиний завод Nissan у Санкт-Петербурзі припинив роботу через перебої з постачанням комплектуючих і припинив експорт машин до рф.

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Раніше російський "Автоваз" оголосив про простій через нестачу комплектуючих. Завод не функціонуватиме з 16 по 20 травня.

Нагадаємо, що в середині квітня корпорація Stellantis, яка володіє брендами Peugeot, Citroen, Opel, Jeep і Fiat, оголосила, що зупиняє виробництво автомобілів на своєму заводі у Калузі.