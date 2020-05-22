Nissan начнет масштабное сокращение сотрудников [ Редактировать ]
Автоконцерн Nissan уволит более 20 тысяч сотрудников по всему миру.
Об этом сообщает Kyodo News.
По информации, такое решение было принято в связи с падением спроса на автомобили компании. Компания потерпела наибольший убыток за 11 лет.
Отмечается, что тяжелые времена для компании Nissan настали с арестом председателя совета директоров автоконцерна Карлоса Гона.
Ранее мы писали о том, что компании Nissan и Subaru остановили производство автомобилей после начала пандемии коронавируса.
по теме
Полный бак: вертолет "подъехал" заправиться на АЗС (видео)
Пилот соблюдал все меры техники безопасности
Лохматые "боксеры" устроили драку в прямом эфире (видео)
Ролик сделал их хозяйку известной
Умер известный американский актер
Актеру Сэмe Ллойдe было 56 лет - он умер от рака
Какой знак зодиака самый стеснительный
Далеко не все люди умеют раскрепощаться сразу в незнакомой компании
В Запорожье зафиксировали вспышку сальмонеллы
В местную больницу госпитализированы 12 человек с диагнозом сальмонеллез