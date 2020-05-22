Автоконцерн Nissan уволит более 20 тысяч сотрудников по всему миру.

Об этом сообщает Kyodo News.

По информации, такое решение было принято в связи с падением спроса на автомобили компании. Компания потерпела наибольший убыток за 11 лет.

Отмечается, что тяжелые времена для компании Nissan настали с арестом председателя совета директоров автоконцерна Карлоса Гона.

Ранее мы писали о том, что компании Nissan и Subaru остановили производство автомобилей после начала пандемии коронавируса.