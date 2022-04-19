У російській Калузі зупинився автомобільний завод [ Редагувати ]
Корпорацsя Stellantis, яка володіє брендами Peugeot, Citroen, Opel, Jeep і Fiat, оголосила, що зупиняє виробництво автомобілів на своєму заводі у Калузі. Про це йдеться у заяві, опублікованій на сайті автоконцерну.
З огляду на зростання перехресних санкцій і труднощі з логістикою, компанія Stellantis призупинила виробництво на заводі в Калузі, щоб повністю дотриматися всіх санкцій і захистити своїх співробітників. Stellantis засуджує насильство та підтримує всі дії, здатні відновити мир.
Stellantis володіє 70% заводу "ПСМА Рус" у Калузі, ще 30% належать Mitsubishi.
Завод випускає легкові автомобілі Peugeot 408 та Citroen C4, легкі комерційні автомобілі Peugeot, Opel та Citroen, а також міні-фургони та міні-вени Peugeot Partner, Citroen Berlingo та Opel Combo. Компанія Mitsubishi збирає на заводі в Кадузі позашляховики Outlander і Pajero Sport.
У березні 2022 року продажі нових легкових автомобілів у Росії впали на 62,9%. Вартість нових автівок зросла на 40%.
по темі
Індія відмовилася від закупівлі російської нафти навіть після запропонованої знижки. Щоправда, йдеться лише про останню закупівлю. Найбільший нафтопереробник країни виключив з угоди російську нафту марки Urals та кілька інших високосірчистих сортів
Японія прийняла рішення заморозити активи найбільших банків росії
Новий пакет санкцій блокує більшість шляхів для зовнішньої торгівлі росії
Свіжі повідомлення із Вашингтона стосуються одразу обох тем, оскільки це частина одного плану зі стримування Москви.
У вівторок, 29 березня, президент України Володимир Зеленський звернувся до данців і до всієї демократичної спільноти світу