Корпорацsя Stellantis, яка володіє брендами Peugeot, Citroen, Opel, Jeep і Fiat, оголосила, що зупиняє виробництво автомобілів на своєму заводі у Калузі. Про це йдеться у заяві, опублікованій на сайті автоконцерну.

З огляду на зростання перехресних санкцій і труднощі з логістикою, компанія Stellantis призупинила виробництво на заводі в Калузі, щоб повністю дотриматися всіх санкцій і захистити своїх співробітників. Stellantis засуджує насильство та підтримує всі дії, здатні відновити мир.

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Stellantis володіє 70% заводу "ПСМА Рус" у Калузі, ще 30% належать Mitsubishi.

Завод випускає легкові автомобілі Peugeot 408 та Citroen C4, легкі комерційні автомобілі Peugeot, Opel та Citroen, а також міні-фургони та міні-вени Peugeot Partner, Citroen Berlingo та Opel Combo. Компанія Mitsubishi збирає на заводі в Кадузі позашляховики Outlander і Pajero Sport.

У березні 2022 року продажі нових легкових автомобілів у Росії впали на 62,9%. Вартість нових автівок зросла на 40%.