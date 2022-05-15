Україна тріумфально виграла Євробачення-2022 [ Редагувати ]
Україна перемогла у конкурсі Євробачення 2022 завдяки виступу Kalush Orchestra. Хлопці у грандіозному фіналі не лишили шансів конкурентів, виконавши пісню Stefania.
Глядачі з різних європейських країн були майже одноголосними, віддавши Україні максимальну кількість балів - 439. Це рекорд для наших артистів за усю історію Євробачення.
А максимальні 12 балів Україні віддало журі таких країн: Польща, Литва, Румунія, Латвія, Молдова.
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