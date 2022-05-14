Президент України Володимир Зеленський підтримав гурт Kalush Orchestra перед фіналом Євробачення 2022.

"Зовсім скоро у фіналі Євробачення континент і весь світ почують наше рідне слово. Вірю, що врешті-решт цим словом буде "перемога"", - каже президент.

Президент попросив голосувати за Kalush Orchestra, які виступлять під № 12.

"Вболіваємо за наших! Вболіваємо за Україну!", - додав президент.