Зеленський підтримав Kalush Orchestra перед фіналом Євробачення [ Редагувати ]
Президент України Володимир Зеленський підтримав гурт Kalush Orchestra перед фіналом Євробачення 2022.
"Зовсім скоро у фіналі Євробачення континент і весь світ почують наше рідне слово. Вірю, що врешті-решт цим словом буде "перемога"", - каже президент.
Президент попросив голосувати за Kalush Orchestra, які виступлять під № 12.
"Вболіваємо за наших! Вболіваємо за Україну!", - додав президент.
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