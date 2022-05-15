Лідер гурту Kalush Orchestra Олег Псюк розповів, що поки не спілкувався із президентом України особисто. Також він висловив свої сподівання щодо Євробачення-2023.

За словами учасника гурту, зараз щонайменше не та ситуація в країні, коли він може спілкуватися з президентом. Адже той зайнятий важливими речами.

"У мене поки не було нагоди особисто поспілкуватися з президентом. Ви знаєте, яка ситуація в Україні, він зараз точно дуже зайнятий", – сказав Олег Псюк.

Щодо наступного року, то він не просто підтвердив, що наша країна прийматиме цей конкурс.

"Україна точно прийме Євробачення у цілісній, незалежній Україні", – підкреслив виконавець на пресконференції.