Соліст Kalush Orchestra сказав, чи спілкувався із Зеленським [ Редагувати ]
Лідер гурту Kalush Orchestra Олег Псюк розповів, що поки не спілкувався із президентом України особисто. Також він висловив свої сподівання щодо Євробачення-2023.
За словами учасника гурту, зараз щонайменше не та ситуація в країні, коли він може спілкуватися з президентом. Адже той зайнятий важливими речами.
"У мене поки не було нагоди особисто поспілкуватися з президентом. Ви знаєте, яка ситуація в Україні, він зараз точно дуже зайнятий", – сказав Олег Псюк.
Щодо наступного року, то він не просто підтвердив, що наша країна прийматиме цей конкурс.
"Україна точно прийме Євробачення у цілісній, незалежній Україні", – підкреслив виконавець на пресконференції.
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