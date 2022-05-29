У Маріуполі інфекції можуть забрати життя тисячі жителів - мер [ Редагувати ]
Джерело: Слово і Діло
У Маріуполі Донецької області влітку можуть виникнути спалахи інфекційних захворювань - дизентерії, чуми та ін. Це загрожує загибеллю тисяч місцевих жителів, яких не випускають російські окупанти.
Про це повідомляє мер Маріуполя Вадим Бойченко в ефірі телемарафону.
За його словами, загарбники в Маріуполі Донецької області вбили 22 тисячі осіб, що призвело до стихійних поховань. У "полоні" залишається ще понад 100 тисяч жителів.
Лікарі кажуть, що непрацююча каналізація, відсутність збору сміття і потепління, може призвести до спалахів інфекцій.
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