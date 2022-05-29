Вторгнення росії в Україну не змінило оборонну політику Литви. Воно лише довело, що ми рухаємось у правильному напрямку. Про це свідчить заява міністра оборони Литви Арвідас Анушаускас, пише Delfi.

За його словами, рівень боєздатності Збройних сил Литви підвищився - деякі частини можуть почати діяти вже за кілька годин, а також було планується збільшити кількість призовників в країні.

Водночас міністр зазначив, що через постійну підтримку України (Литва вже надала допомогу на більш ніж 100 млн євро, переважно це летальну зброю) доводиться вирішувати і проблему виснаження запасів зброї у литовських Збройних силах.

Зараз із цим стикаються більшість союзників. Ми повинні тісно співпрацювати з оборонною промисловістю, щоб своєчасно задовольняти всі потреби. Ми повинні зробити все можливе, щоб бути у всеозброєнні не через п'ять чи десять років, а сьогодні.

Разом з тим він підкреслив, дуже важливою метою є збільшення присутності у Литві сил НАТО та США.

Ми зміцнюємо потенціал підтримки приймаючої країни - будуємо нову військову інфраструктуру та полігон, удосконалюємо існуючу інфраструктуру. Цей пріоритет дуже важливий не лише для збройних сил, а й для уряду. Ми будемо готові прийняти додаткові тисячі військовослужбовців НАТО дуже скоро.

Своєю чергою глава Міноборони Литви заявив, що ситуацію з безпекою - найгірша з часів Другої світової війни.