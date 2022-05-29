"росія є довгостроковою загрозою нашій безпеці" - Міноборони Литви [ Редагувати ]
Вторгнення росії в Україну не змінило оборонну політику Литви. Воно лише довело, що ми рухаємось у правильному напрямку. Про це свідчить заява міністра оборони Литви Арвідас Анушаускас, пише Delfi.
За його словами, рівень боєздатності Збройних сил Литви підвищився - деякі частини можуть почати діяти вже за кілька годин, а також було планується збільшити кількість призовників в країні.
Водночас міністр зазначив, що через постійну підтримку України (Литва вже надала допомогу на більш ніж 100 млн євро, переважно це летальну зброю) доводиться вирішувати і проблему виснаження запасів зброї у литовських Збройних силах.
Зараз із цим стикаються більшість союзників. Ми повинні тісно співпрацювати з оборонною промисловістю, щоб своєчасно задовольняти всі потреби. Ми повинні зробити все можливе, щоб бути у всеозброєнні не через п'ять чи десять років, а сьогодні.
Разом з тим він підкреслив, дуже важливою метою є збільшення присутності у Литві сил НАТО та США.
Ми зміцнюємо потенціал підтримки приймаючої країни - будуємо нову військову інфраструктуру та полігон, удосконалюємо існуючу інфраструктуру. Цей пріоритет дуже важливий не лише для збройних сил, а й для уряду. Ми будемо готові прийняти додаткові тисячі військовослужбовців НАТО дуже скоро.
Своєю чергою глава Міноборони Литви заявив, що ситуацію з безпекою - найгірша з часів Другої світової війни.
Україна затримує російських агресорів. Але ми не можемо забувати уроки історії. росія є довгостроковою загрозою нашій безпеці. Майбутній саміт НАТО в Мадриді в червні стане гарною можливістю показати, що ми готові змінюватися і адаптуватися до нової реальності. росія хотіла б, щоб ми були розділені, але саме наша єдність має стати найсильнішою зброєю.
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