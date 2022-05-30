Бомблять Харків: розвідка оприлюднила список вертолітників з Санкт-Петербургу [ Редагувати ]
Українські розвідники опублікували список російських вертолітників з Санкт-Петербургу, які влаштовують бомбардування на Слобожанському напрямку.
Про це повідомляє прес-служба Головного управління розвідки.
"Воєнна розвідка України оприлюднює список воєнних злочинців - військовослужбовців вертолітної ескадрильї 332 окремого вертолітного полку 6 армії військово-повітряних сил та протиповітряної оборони західного військового округу (в/ч 12633 аеродром "Пушкін", м. Санкт-Петербург)", - йдеться в повідомленні.
За даними розвідки, дружини цих вертолітників вирішили відпочити за кордоном поки їхні чоловіки завдають ракетних та бомбових ударів по мирному населенню України на Слобожанському напрямку.
Водночас в західному військовому окрузі росії родинам офіцерів заборонили покидати територію країни. У випадку відмови окупантів від виконання бойових завдань, їхніх дружин та дітей погрожують переселяти в депресивні регіони далекого сходу рф.
"Командування західного військового округу вже наказало примусово виселити зі службових квартир кілька родин військовослужбовців з цієї вертолітної ескадрильї", - додають розвідники.
Зі списком російських окупантів, які вчиняють злочини проти українського народу, можна ознайомитися за посиланням.
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