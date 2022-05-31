Лідери країн ЄС домовилися про часткове нафтове ембарго проти Росії [ Редагувати ]
Глави держав і урядів ЄС погодили введення ембарго в новому пакеті санкцій проти рф. Обмеження стосуватимуться імпорту двох третіх російської нафти.
Про це повідомляє глава Євроради Шарль Мішель в Twitter.
Ембарго ЄС на нафту з рф не поширюватиметься на постачання трубопроводом.
У шостий пакет санкцій входять, зокрема, відключення "Сбербанку" від міжнародної системи передачі фінансових повідомлень SWIFT і заборона на мовлення в ЄС ще трьох російських державних ЗМІ.
"Угода про заборону експорту російської нафти в ЄС. Воно покриває понад два третіх імпорту нафти з росії, скорочуючи величезне джерело фінансування її військової машини. Максимальний тиск на росію з метою припинення війни", - написав він.
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