Наразі сервіс доступний для російських користувачів тільки через VPN Джерело: Unsplash

Користувачі сервісу Netflix у росії були неприємно здивовані, коли 27 травня вони втратили доступ до сайту та контенту. Про це повідомляє AFP.

Компанія підтвердила, що Netflix більше не надає свої послуги у країні, що напала на Україну.

"Це виконання виходу з російського ринку", — повідомили у компанії.

Стрімінговий сервіс спеціально очікував того моменту, поки закінчаться раніше оплачені підписки російських користувачів, щоб остаточно припинити роботу сервісу в росії.

Наразі сервіс доступний для російських користувачів тільки через VPN, а це погано для 4K HDR контенту, бо швидкості для перегляду відео у високій якості стало недостатньо.

Нагадаємо, шостого березня Netflix оголосив, що припиняє роботу та обслуговування клієнтів у росії через вторгнення в Україну.