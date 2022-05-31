Netflix остаточно покинув росію [ Редагувати ]
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Користувачі сервісу Netflix у росії були неприємно здивовані, коли 27 травня вони втратили доступ до сайту та контенту. Про це повідомляє AFP.
Компанія підтвердила, що Netflix більше не надає свої послуги у країні, що напала на Україну.
"Це виконання виходу з російського ринку", — повідомили у компанії.
Стрімінговий сервіс спеціально очікував того моменту, поки закінчаться раніше оплачені підписки російських користувачів, щоб остаточно припинити роботу сервісу в росії.
Наразі сервіс доступний для російських користувачів тільки через VPN, а це погано для 4K HDR контенту, бо швидкості для перегляду відео у високій якості стало недостатньо.
Нагадаємо, шостого березня Netflix оголосив, що припиняє роботу та обслуговування клієнтів у росії через вторгнення в Україну.
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