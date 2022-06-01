Росія зосередила всю вогневу міць на Луганській області - розвідка Британії [ Редагувати ]
Джерело: Укринформ
Основну вогневу міць російські війська сконцентрували в невеликому секторі Луганської області. При цьому більша частина Сєвєродонецька, ймовірно, зараз захоплена.
Про це повідомляється у Twitter Міноборони Великобританії.
"Російські наземні операції залишаються вузькоспрямованими, а вся вогнева міць зосереджена у невеликому секторі Луганської області. 30-31 травня бої на вулицях Сєвєродонецька активізувалися, російські сили просувалися дедалі ближче до центру міста. Більше половини міста, ймовірно, зараз зайнято російськими силами, включаючи чеченських бойовиків”, - йдеться в повідомленні.
Британська розвідка також зазначає, що за межами Донбасу Росія продовжує завдавати ракетних ударів великої дальності по об'єктах інфраструктури по всій Україні.
Також там додають, що критично важливим для нашої держави нині є сполучення з Румунією, зокрема українські порти на Дунаї, бо це єдиний шлях до експорту.
по темі
Захоплення росією Лимана, ймовірно, виходить із плану оточення Сєверодонецька та закриття котла навколо українських сил у Луганській області
Російські війська зайняли більшу частину Сєвєродонецька, але ризику оточення українських бійців наразі немає. Про це ввечері 31 травня повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай
Російські війська завдали авіаудару по Сєвєродонецьку і влучили в цистерну з азотною кислотою
У Сєверодонецьку на Луганщині у міській забудові точаться вуличні бої, російські війська розвивають наступ від захопленого готелю "Мир". Сєвєродонецьк окупанти намагаються обходити з півдня, у напрямку Павлограда - населеного пункту, який сполучає Сєвєродонецьк з Лисичанськом.
На Луганщині внаслідок обстрілу з боку російських військ загинув французький журналіст. Згідно з поширеним ЗМІ знімком прес-карти, загиблого звали Фредерік Леклер Імхофф, він працював на BFM-TV