У вівторок, 31 травня, в Україні було ліквідовано підполковника спецполку Кадирова Заура Дімаєва. Про це повідомляється у російському Telegram-каналі Baza

Серед загиблих - замкомандира 4 батальйони спецполку ім. Кадирова - Заур Дімаєв. Він і водій машини внаслідок удару померли на місці.

Автомобіль УАЗ Patriot, в якому їхала група російських військових, у тому числі і Дімаєв, "потрапив під обстріл у Камишевасі". Ще четверо російських окупантів зазнали поранень.

При цьому не уточнюється, в якій саме Камишеваху було ліквідовано кадировець - у Запорізькій чи Луганській області.