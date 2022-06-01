Фото: Parimatch продовжує працювати в Білорусі, оновлюючи логотип свого кубка / facebook com

Букмекерська компанія Parimatch продовжує працювати в Білорусі. Компанія навіть представила в кінці травня новий логотип свого футбольного кубка.

Про це повідомляє пресслужба Білоруської федерації футболу.

Логотип був показаний на світлодіодних табло і LED-панелях акурат після фінальної гри попереднього кубкового сезону.

"Лінії логотипу повторюють контур нового трофея "Parimatch-Кубка Білорусі", який виготовлений за мотивами нагороди, яка протягом 27 років вручалася переможцям Кубка БРСР з 1976 по 1991 роки, а потім переможцям Кубка Білорусі з 1992 по 2003 роки", - зазначають у прес-службі.