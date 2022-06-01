США оголосять сьогодні про новий пакет військової допомоги Україні. Він включатиме озброєння на суму 700 млн доларів.

Про це пише в Twitter-акаунт репортера "Голосу Америки" Міша Комадовський.

Відповідно до нового пакету військової допомоги, Україна отримає:

ракети далекого радіусу дії;

великокаліберне озброєння.

"Сьогодні Білий дім оголосить про новий військовий пакет для України у розмірі 700 мільйонів доларів. Він включає ракети далекого радіусу дії, які, за запевненнями України, не будуть випущені за межами поля бою, і більш великокаліберні вироби", - пише журналіст.