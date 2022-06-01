росіяни мають частковий успіх у штурмі Сєвєродонецька [ Редагувати ]
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російські військові продовжують штурм Сєвєродонецька Луганської області. Окупанти вже захопили частину міста.
Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.
"На Сєвєродонецькому напрямку ворог веде штурмові дії в населеному пункті Сєвєродонецьк, має частковий успіх", - сказано у повідомленні Генштабу.
При цьому зазначається, що східна частина міста станом на середу, 1 червня, знаходиться під контролем загарбників.
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