Колишня канцлерка Німеччини Ангела Меркель заявила про свою солідарність з Україною та підтримку права українців захищати свою країну у війні з росією. Про це вона сказала під час свого першого публічного виступу за півроку, передає ARD.

Меркель виступила на заході, приуроченому до відставки голови німецької асоціації німецьких профспілок Райнера Хоффмана. Вона назвала те, що відбувається в Україні "варварською війною", яку треба якнайшвидше закінчити.

За словами екс-канцлера, поки що ніхто не може точно оцінити, наскільки далекосяжними будуть наслідки російського вторгнення. Але вони, вважає Меркель, будуть значними, особливо для українців. Вона зазначила, що під час війни постраждали мирні жителі.

Приклад цього жаху - Буча... Ми ніколи не повинні сприймати мир і свободу як щось, що само собою зрозуміле.

У нинішній ситуації, на думку Меркель, ключове значення має єдність Євросоюзу. Вона також висловила підтримку зусиллям уряду Німеччини, ЄС, інших країн та міжнародних організацій, які мають на меті припинити російське вторгнення.

З початку війни в Україні Ангела Меркель практично не висловлювалася про російське вторгнення в Україну.

Нагадаємо, що президент Зеленський запросив Меркель і Саркозі в Бучу, щоб побачити звірства росіян на власні очі.