Меркель шокувала заявою про рішення не приймати Україну до НАТО [ Редагувати ]
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Колишня канцлерка Німеччини Ангела Меркель наполягає, що вважає правильним своє рішення не приймати Україну до НАТО у 2008 році, незважаючи на критику з боку президента України Володимира Зеленського.
Про це заявила в понеділок речниця Меркель на запит агентства DPA.
"Федеральний канцлер доктор Ангела Меркель підтримує свої рішення у зв'язку з самітом НАТО 2008 року в Бухаресті", - сказала речниця.
Водночас, Меркель підтримала міжнародні зусилля щодо припинення російської загарбницької війни в Україні, але не стала реагувати на запрошення приїхати в Бучу.
"З огляду на звірства, які стають помітними в Бучі та інших місцях України, усі зусилля федерального уряду та міжнародної спільноти бути на боці України та покласти край варварству та війні Росії проти України мають повну підтримку колишньої канцлерки", - додала речниця.
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