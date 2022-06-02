Росія задіяла всі супутники в інтересах війни - рогозін [ Редагувати ]
Весь ресурс супутників "Роскосмосу" активно задіяний на користь Міноборони росії. Про це заявив генеральний директор державної корпорації дмитро рогозін. За великим рахунком, "Роскосмос" став частиною збройних сил росії, зазначив Рогозін.
Не скрою, весь ресурс космических аппаратов "Роскосмоса" сейчас активно задействован в интересах Минобороны.
До конца текущего года предприятия отрасли сдают несколько других новых аппаратов, которые будут очень полезны для наших Вооруженных сил. Таким образом, мы фактически уже стали по большому счету частью наших Вооруженных сил...
Это все может быть использовано как инструмент в вооруженной борьбе.
За його словами рогозіна, росія має орбітальне угруповання, яке включає апарати для навігації, зв'язку, спостереження та ретрансляції.
Водночас у Росії досі немає радіолокаційних апаратів всепогодного та цілодобового спостереження, констатував чиновник.
Нагадаємо, що російський військовий супутник, який у ніч на 30 квітня запустили з космодрому Плесецьк не зміг утриматися на орбіті та згорів у атмосфері.
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