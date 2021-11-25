Россия запустила в космос военный спутник [ Редактировать ]
Источник: Роскосмос
Ракета-носитель "Союз-2.1б", запущенная в четверг, 25 ноября, с космодрома Плесецк в Архангельской области, вывела на расчетную орбиту разгонный блок "Фрегат" с военным аппаратом. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Минобороны России.
Стартовавшая сегодня, 25 ноября, в 04 часа 09 минут мск с космодрома Плесецк ракета-носитель среднего класса "Союз-2.1б" в установленное время успешно вывела на расчетную орбиту космический аппарат в интересах Минобороны России. Старт ракеты-носителя "Союз-2.1б" и выведение космического аппарата на орбиту прошли в штатном режиме.
Пуск ракеты "Союз-2", летные испытания которой начались на космодроме Плесецк в 2004 году, боевые расчеты Космических войск провели уже 51 раз. Ракета "Союз-2" пришла на смену ракетам-носителям "Союз-У". В период с 1973 по 2012 год с "Плесецка" было запущено 435 таких носителей.
Напомним, что компания SpaceX перенесла на январь запуск украинского спутника "Сич 2-30", запланированный на декабрь.
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