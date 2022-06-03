У москві палає бізнес-центр "Гранд Сетунь Плаза" [ Редагувати ]
У п'ятницю, 3 червня, на заході москви горить бізнес-центр "Гранд Сетунь Плаза". Про це повідомляє видання "РИА Новости".
Людей евакуюють.
Інформації про постраждалих поки що не надходило.
За попередньою інформацією, спалахнула обшивка центрального входу. На відео видно, що вогнем охоплено чотири поверхи будівлі.
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