У Маріуполі російські окупанти почали зносити будинки без розбору завалів. Про це повідомляє радник мера Маріуполя Петро Андрющенко в Telegram.

Після чого разом зі сміттям вивозять трупи на полігон.

Вчора після оприлюднення даних про тіла загиблих під завалами, окупанти приступили до прямого знесення будинків без розбору завалів.

За його словами, росіяни знищують докази, не витрачаючи час на пошук загиблих у розбитих будинках.