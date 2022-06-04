росія стягує резерви для наступу біля Ізюма і Слов'янська - Генштаб [ Редагувати ]
Джерело: GettyImages/Global Images Ukraine
російські війська в Харківській області стягують свої резерви для наступу в напрямку Ізюма і Слов'янська.
Про це повідомляє в Facebook Генеральний штаб ЗСУ.
Повідомляється, що на Слобожанському напрямку противник продовжує концентрувати свої резерви. Він спробує продовжити наступ у напрямку Ізюма, Барвінкового та Слов'янська.
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