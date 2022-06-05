Німецькі ЗМІ назвали ранковий удар по Києву найпотужнішою атакою за останні тижні [ Редагувати ]
Німецькі ЗМІ прокоментували ранковий ракетний удар по Києву з боку окупантів.
Вони зазначають, що це була наймасштабніша атака української столиці за останні тижні.
"Удару завдали по військовій та цивільній інфраструктурі... Це була найпотужніша атака на столичний регіон за останні кілька тижнів", - йдеться у повідомленні.
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