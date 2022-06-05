У боях з російськими окупантами отримав поранення відомий українських адвокат Масі Найєм, який є братом народного депутата 8-го скликання Мустафи Найєма. Про це повідомляє український режисер Олег Сенцов.

Режисер, який також воює з окупантами в лавах української армії, розповів: