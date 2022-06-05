Брат Мустафи Найєма отримав важке поранення на фронті [ Редагувати ]
У боях з російськими окупантами отримав поранення відомий українських адвокат Масі Найєм, який є братом народного депутата 8-го скликання Мустафи Найєма. Про це повідомляє український режисер Олег Сенцов.
Режисер, який також воює з окупантами в лавах української армії, розповів:
Масі Найєм важкопоранений, везуть в лікарню.
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