У неділю, 5 червня, під час бойових дій біля траси Артемівськ-Лисичанськ загинув російський генерал-майор Роман Кутузов. Інформацію підтвердив проект InformNapalm.

У жалобних постах пропагандисти також повідомляли про загибель ще одного російського генерала у війні проти України.

Йдеться про генерал-майора Романа Кутузова, який загинув у напрямку траси Артемівськ-Лисичанськ.

Обставини смерті генерала у рф не розкривають, але зауважують, що він "пішов як солдат, як воїн".