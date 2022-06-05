В Україні ліквідували ще одного російського генерала [ Редагувати ]
У неділю, 5 червня, під час бойових дій біля траси Артемівськ-Лисичанськ загинув російський генерал-майор Роман Кутузов. Інформацію підтвердив проект InformNapalm.
У жалобних постах пропагандисти також повідомляли про загибель ще одного російського генерала у війні проти України.
Йдеться про генерал-майора Романа Кутузова, який загинув у напрямку траси Артемівськ-Лисичанськ.
Обставини смерті генерала у рф не розкривають, але зауважують, що він "пішов як солдат, як воїн".
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