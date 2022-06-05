"Окупанти зміцнюють оборону у Харківській області" - Генштаб [ Редагувати ]
Російські військові посилюють оборону окупованих районів Харківської області. Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.
На Харківському напрямку ворог вів активну оборону, основні зусилля зосередив на утриманні зайнятих рубежів та прикордонних районів на північ від міста Харкова.
Зазначається, що окупанти проводять інженерно-фортифікаційне обладнання позицій. При цьому росіяни замінували підступи до захоплених районів Харківської області.
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