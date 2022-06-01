Збірна України перемогла Шотландію з рахунком 3:1 (відео) [ Редагувати ]
Збірна України з футболу перемогла збірну Шотландії з рахунком 3:1. Півфінальний матч плей-офф відбору на ЧС-2022 проходив у Глазго.
За Україну голи забивали Андрій Ярмоленко, Роман Яремчук та Артем Довбик (90+4 хв). У шотландців відзначився Каллум Макгрегор.
Фінальний матч кваліфікації за вихід на Чемпіонат світу-2022 відбудеться у неділю, 5 червня. Україні протистоятиме збірна Уельсу.
Переможець цієї зустрічі зіграє на Чемпіонаті світу 2022 року в Катарі.
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