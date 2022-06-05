У Херсоні російський солдат на Toyota Land Cruiser влаштував ДТП, в якому загинули двоє людей (відео) [ Редагувати ]
У Херсоні російський солдат на Toyota Land Cruiser влаштував дорожню аварію, в якій загинуло двоє людей, ще чотирьох постраждалих госпіталізували з травмами. Про це повідомляють місцеві Telegram-канали.
Аварія сталася вдень на перехресті вулиць Ушакова й І. Кулики. Росіянин за кермом іномарки на швидкості за 120 км/год намагався "пролетіти" на червоне світло і протаранив два автомобілі.
На місці аварії загинула немолода пара - водій і пасажирка ЗАЗ-1103 "Славута".
Свідки аварії повідомляють, що водія Toyota вивезли на іншій автівці. Разом із ним в автомобілі перебувало троє молодиків.
Нагадаємо, що під Херсоном окупанти намагаються розпочати туристичний сезон.
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