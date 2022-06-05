У Херсоні російський солдат на Toyota Land Cruiser влаштував дорожню аварію, в якій загинуло двоє людей, ще чотирьох постраждалих госпіталізували з травмами. Про це повідомляють місцеві Telegram-канали.

Аварія сталася вдень на перехресті вулиць Ушакова й І. Кулики. Росіянин за кермом іномарки на швидкості за 120 км/год намагався "пролетіти" на червоне світло і протаранив два автомобілі.

На місці аварії загинула немолода пара - водій і пасажирка ЗАЗ-1103 "Славута".

Свідки аварії повідомляють, що водія Toyota вивезли на іншій автівці. Разом із ним в автомобілі перебувало троє молодиків.

Нагадаємо, що під Херсоном окупанти намагаються розпочати туристичний сезон.