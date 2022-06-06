"Його слова - порожній звук": Кулеба про обіцянку путіна [ Редагувати ]
Президент росії володимир путін обіцяв не атакувати Україну з моря. Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба повідомив про те, що керівнику кремля не можна довіряти, адже його слова - порожній звук. Про це він написав в Twitter.
Він нагадав, що путін обіцяв канцлеру Німеччини Олафу Шольцу і президенту Франції Еммануелю Макрону не нападати на Україну, проте не дотримав свого слова.
Путін каже, що не буде використовувати торгові шляхи для нападу на Одесу. Це той же Путін, який сказав канцлеру Німеччини Шольцу і президенту Франції Макрону, що не буде нападати на Україну - за кілька днів до початку повномасштабного вторгнення в нашу країну. Ми не можемо довіряти Путіну, його слова - порожній звук.
по темі
Президент росії володимир путін, погрожуючи нанести ядерний удар, насправді, побоїться втілити свої погрози у життя
Президент рф володимир путін заявив, що завдаватиме нових ударів по території України, якщо озброєння "будуть і будуть поставлятися"
На що витратять гігантські суми - вже довідалися журналісти. Уряд планує закупити для Бундесверу нову авіацію: винищувачі "Єврофайтер", F-35 та нові транспортні літаки. На це пустять 40 мільярдів.
Ми подали офіційну заявку, отримали з Брюсселя перший документ для отримання членства - опитувальник від Єврокомісії, в рекордно швидкі терміни заповнили його і в найближчі тижні Єврокомісія має оголосити свою оцінку щодо готовності України отримати статус кандидата на членство Євросоюзу.
Україна запропонувала Індії стати одним з гарантів післявоєнної безпеки країни разом з деякими іншими країнами