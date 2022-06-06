Президент росії володимир путін обіцяв не атакувати Україну з моря. Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба повідомив про те, що керівнику кремля не можна довіряти, адже його слова - порожній звук. Про це він написав в Twitter.

Він нагадав, що путін обіцяв канцлеру Німеччини Олафу Шольцу і президенту Франції Еммануелю Макрону не нападати на Україну, проте не дотримав свого слова.