Росія хоче перекрити постачання зброї Україні, влаштувавши теракт в Європі [ Редагувати ]
Обстріли залізничних вузлів України не дають потрібного результату росії і не призводять до зупинки транспортування зброї з Заходу. Тому росія може влаштувати теракт в Європі. Про це повідомляє Центр протидії дезінформації.
Так, аналітики ЦПД також вважають, що можлива провокація на території Європи з використанням аналогічної зброї, що передають Україні.
"Влаштований Росією можливий теракт з людськими жертвами може стати переломним моментом в історії постачання зброї Україні та "козирем" ручної пропаганди Кремля", - кажуть в ЦПД.
Таким чином роспропаганда намагається дискредитувати керівництво України, поширюючи фейки про збут західної зброї з України.
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