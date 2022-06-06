Обстріли залізничних вузлів України не дають потрібного результату росії і не призводять до зупинки транспортування зброї з Заходу. Тому росія може влаштувати теракт в Європі. Про це повідомляє Центр протидії дезінформації.

Так, аналітики ЦПД також вважають, що можлива провокація на території Європи з використанням аналогічної зброї, що передають Україні.

"Влаштований Росією можливий теракт з людськими жертвами може стати переломним моментом в історії постачання зброї Україні та "козирем" ручної пропаганди Кремля", - кажуть в ЦПД.

Таким чином роспропаганда намагається дискредитувати керівництво України, поширюючи фейки про збут західної зброї з України.