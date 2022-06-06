СБУ отримала доступ до методичок російських спецслужб про "правильне" висвітлення, так званої, "спецоперації" в Україні. Співробітники 5-го відділу фсб визнають у своїх документах, що населення рф досі не розуміє, чому потрібна була війна. Схоже, російські пропагандисти недопрацювали.

Про тих, хто займається промиванням мізків для "населення" - дивіться далі.

В номинации "общественно-политическое ток-шоу" побеждает "60 минут".

Вони називають себе журналістами. Тоді, як весь цивілізований світ - пропагандистами. Вони - рупори кремля, окрема телевізійна армія.

Давайте обговоримо, чому "гордість" російського телебачення - найкращі з кращих медійників - чхати хотіли на будь-які стандарти журналістики.

Декларація принципів поведінки журналіста - "Біблія у сфері медіа". Такий документ майже 70 років тому прийняла Федерація міжнародних журналістів у французькому Бордо. У цьому "путівнику по професії" чітко прописані стандарти, яким має відповідати медіа-матеріал. Перший і головний - правда та тільки правда. А як на російському ТБ?

Борис Джонсон заявил, что россия применит на Украине хоть какое то оружие массового поражения, то Британия, без консультации с НАТО, далее цитата: "оставляет за собой права самостоятельно нанести ответный удар".

Звідки Кісільов взяв таку інформацію - невідомо. Серед російських пропагандистів "не модно" вказувати першоджерело, бо не завжди воно існує. Як і в цьому випадку, Борис Джонсон подібних заяв не робив.

Минулої ночі Даунінг-стріт відкинув заяви російського державного телебачення про те, що Борис Джонсон погрожував завдати ядерного удару по Росії.

А ось уже інша, так звана, журналістка. Ольга Скабєєва разом із чоловіком ведуть ток-шоу "60 хвилин". Пара щодня з'являється в російському телеефірі. Та попри таку частотність, програма, загалом, має дві головні теми - Україна та "загниваючий Захід".

Уже підрахували - в ООН. Ще на початку березня 141 країна визнала РФ агресором і засудила злочинні дії росіян в Україні. А от підтримали кремль усього 4 країни - Білорусь, Північна Корея, Еритрея і Сирія.

У програмі Скабєєвої створюють ілюзію, ніби інформацію подають із двох сторін. Тут вам і російські чиновники, а ось і український експерт, та тільки вимовити хоч слово йому не дають.

Ось вона - журналістська етика за кремлівськими стандартами. Методичку маніпуляцій російські медійники запозичили в гітлерівського режиму. Йозеф Геббельс - батько пропаганди у лавах Третього Рейху.

Геббельс же говорил: "чем невероятнее ложь, тем быстрее у нее поверят". И он добивался своего, он был талантливый человек.

Це у квітні 2015 путін перед російськими раменами вихваляє міністра народної освіти та пропаганди нацистської Німеччини. Та так до душі припав диктатору Геббельс, що той запустив свою інформаційну машину за його стандартами. Приміром, "аби в брехню повірили, її потрібно постійно повторювати". І це робити російські пропагандисти не втомлюються.

Эта ваша нынешняя нацистская Украина.

Відверта брехня, хамство та безпідставні звинувачення - так наразі виглядає велика російська, так звана "журналістика". А радше "пропагандистика"...