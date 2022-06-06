Для повноцінного контрнаступу української армії та повного звільнення окупованих територій на півдні та сході України необхідно сформувати шість нових бригад загальною чисельністю 25 тис. осіб. Про це заявив секретар РНБО Олексій Данілов у інтерв'ю газеті Financial Times.

Для звільнення своєї території Україні також потрібні "сотні ракетних та артилерійських установок, літаків і танків, а також тисячі безпілотників", повідомив журналістам ще один співрозмовник в українській владі.

Данілов заявив, що поставки західного озброєння змогли зламати російський бліцкриг на першому етапі війни, однак реактивні системи залпового вогню (РСЗВ) зі США поставляються з обмеженим боєзапасом і можуть стріляти лише на 80 км.

Українській армії, щоб знищити лінії постачання росії, потрібні ракетні артилерійські системи HIMARS, які здатні бити на 300 км.

Секретар РНБО висловив упевненість, що поставки західної зброї Україні триватимуть, доки "ми не переможемо Росію".

Нагадаємо, що 1 червня президент США Джозеф Байден оголосив про новий пакет військової допомоги Україні на $700 млн, який включає високомобільні ракетні артилерійські системи HIMARS, оснащені керованими ракетами M31 GMLRS (Guided Multiple Launch Rocket System), які здатні вражати цілі на відстані 64 км.

Єдина умова - Київ не повинен застосовувати зброю великої дальності проти цілей на території росії.

Про те, що відбувається на фронтах 6 червня можна прочитати тут.