Війна в Україні: що відбувається на фронтах 6 червня [ Редагувати ]
Українські військові не дозволяють окупантам взяти під контроль автошлях Бахмут - Сєвєродонецьк, а також утримують контроль у Сівєродонецьку та Лисичанську. Про це йдеться у зведенні Генштабу ЗСУ на 18:00 6 червня.
- На Слобожанському напрямку противник продовжує ведення бойових дій в прикордонних районах на північ від Харкова.
- Ремонтно-відновлювальні підрозділи ворога ведуть роботи з відновлення зруйнованого залізничного мосту через річку Оскіл в районі залізничної станції Куп’янськ-Вузловий.
- На Харківському напрямку ворог веде оборонні бої з метою стримування просування підрозділів Сил оборони до державного кордону та утримання контролю над автошляхом Бєлгород - Куп’янськ. У районах населених пунктів Шестакове, Перемога та Байрак провів дистанційне мінування ділянок місцевості.
- На Слов’янському напрямку веде підготовку до відновлення штурмових дій з метою покращення тактичного положення. Для поповнення втрат, яке зазнало угруповання військ, здійснює підготовку особового складу на території російської федерації.
- Наші підрозділи відбили штурм на напрямку населеного пункту Довгеньке. Завдали російським окупантам втрат. Ворог відійшов.
- На Донецькому напрямку тривають заходи з відновлення боєздатності окупаційних підрозділів. На окремих полігонах проводяться заходи бойового злагодження мотострілецьких і танкових підрозділів противника, доукомплектованих мобілізованими.
- Основні зусилля ворог зосереджує на спробах встановлення повного контролю над містом Сіверодонецьк та блокування наших військ у районі населеного пункту Лисичанськ. Наші воїни зводять нанівець намагання ворога взяти під контроль автошлях Бахмут - Сіверодонецьк.
- Наші воїни утримують контроль у Сівєродонецьку, бої тривають у східній частині міста. Відбили ворожий штурм у напрямку Новоохтирка та Воронове.
- На Лиманському напрямку з метою знищення фортифікаційних споруд, ворог обстрілював наші підрозділи із мінометів та артилерії в районах Тетянівки та Пискунівки. Завдав ракетного удару по Миколаївці.
- На Бахмутському напрямку, з метою підтримки дій підрозділів, ворог обстрілює зі ствольної та реактивної артилерії, мінометів райони населених пунктів Берестове, Федорівка і Миронівка. Завдав авіаційного удару вертольотами Ка-52 поблизу Ротів.
- З метою розвідки маршрутів висування та уточнення позицій наших військ противник використовує диверсійно-розвідувальні групи, що діють у районі Білогорівки.
- На Новопавлівському та Запорізькому напрямках противник активних бойових дій не вів. Здійснював артилерійські обстріли в районах Богоявленки, Володимирівки, Малинівки та Щербаків.
- Ворог посилив угруповання військ силами до батальйонної тактичної групи на Запорізькому напрямку.
- На Південнобузькому напрямку противник зосереджує зусилля на утриманні зайнятих рубежів. Здійснює підготовку до активізації бойових дій.
- На Волинському та Поліському напрямках противник активних дій не здійснював. Обстановка особливих змін не зазнала.
- На Сіверському напрямку в прикордонних районах Брянської та Курської областей противник утримує окремі підрозділи зі складу 20-ї загальновійськової армії Західного військового округу. У Брянській області, у безпосередній близькості до державного кордону з нашою державою, розташовуються ворожі артилерійські підрозділи.
Нагадаємо, що секретар РНБО Олександр Данілов розповів, як довго може протриматися Україна в умовах війни.
по темі
Українські захисники на Донбасі у суботу, 4 червня, відбили 5 атак російських військ. На трьох локаціях ще тривають бої. Про це повідомляє Угруповання Об’єднаних сил в оперативному зведенні на 21:00
На Донбасі українські захисники 4 червня збили ворожий гелікоптер. Про це повідомляє Оперативне командування "Північ"
Українські захисники на Донбасі у п'ятницю, 3 червня, знищили російський склад із боєприпасами і 13 одиниць ворожої техніки
На Бахмутському напрямку противник проводить штурм в населеному пункті Комишуваха, успіху не має. На Слов’янському напрямку ворог обстріляв з артилерії наші підрозділи в районах населених пунктів Святогірськ та Рідне. Вів наступ у напрямку Довгенького та Дібрівного, зазнав втрат та відійшов
Російська війська готуються до відновлення наступу в напрямках населених пунктів Ізюм та Слов'янськ. На Донецькому напрямку противник, за підтримки артилерії та мінометів, проводить активні штурмові дії на Сєверодонецькому та Бахмутському напрямках, бої тривають