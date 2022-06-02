Росія погрожує ударами "по центрах прийняття рішень в Україні" у разі атаки по своїй території американськими HIMARS [ Редагувати ]
Росія завдасть ударів по центрах прийняття рішень в Україні у разі використання Києвом отриманих від США реактивних систем залпового вогню HIMARS для атаки по російській території. Про це в інтерв'ю телеканалу Al Jazeera заявив заступник голови Ради Безпеки росії й екс-президент Дмитро Медведєв.
Безусловно, (передача американских РСЗВ Україні - ред.) угроза, на эту угрозу мы должны реагировать.
И совершенно очевидно, что, - об этом уже было сказано, - в случае, если, не дай Бог, эти виды вооружений будут использованы против российских территорий, в этом случае у Вооруженных сил нашей страны не останется иного выбора, кроме как действовать на поражение центров принятия решений.
Медведєв перерахував ці "цілі": у першу чергу Міністерство оборони та Генеральний штаб Збройних Сил України.
Но нужно понимать, что конечные центры принятия решений в этом случае, к сожалению, находятся даже не на территории Киева. Поэтому это, безусловно, угроза, которую нужно будет учитывать.
Нагадаємо, що 1 червня президент США Джозеф Байден оголосив про новий пакет військової допомоги Україні, який включає високомобільні ракетні артилерійські системи HIMARS, оснащені керованими ракетами M31 GMLRS (Guided Multiple Launch Rocket System), які здатні вражати цілі на відстані 64 км.
Єдина умова - Київ не повинен застосовувати зброю великої дальності проти цілей на території росії.
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