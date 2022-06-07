Евакуація 7 червня: "Укрзалізниця" призначила рейс [ Редагувати ]
У вівторок, 7 червня, "Укрзалізниця" опублікувала графік евакуаційного поїзда. Компанія призначила на сьогодні один додатковий рейс. Про це повідомляє пресслужба "Укрзалізниці".
Евакуаційний поїзд на 7 червня:
- 16:30 - 234/233 Покровськ - Дніпро - Львів
В "Укрзалізниці" зазначають, що час відправлення та прибуття поїздів можуть змінюватися, тому необхідно перевіряти актуальну інформацію на сайті компанії.
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