У вівторок, 7 червня, "Укрзалізниця" опублікувала графік евакуаційного поїзда. Компанія призначила на сьогодні один додатковий рейс. Про це повідомляє пресслужба "Укрзалізниці".

Евакуаційний поїзд на 7 червня:

16:30 - 234/233 Покровськ - Дніпро - Львів

В "Укрзалізниці" зазначають, що час відправлення та прибуття поїздів можуть змінюватися, тому необхідно перевіряти актуальну інформацію на сайті компанії.