Так зараз виглядає "Азовсталь"

До України вдалося повернути вже 210 тіл загиблих захисників Маріуполя. Більшість із них - захисники "Азовсталі". Про це повідомляє Головне управління розвідки Міноборони, яке координує обмін військовополоненими та повернення тіл загиблих бійців.

Всі загиблі мають повернутися на підконтрольну Україні територію. І кожного з них проводять в останню путь з належними героям почестями. Координаційний штаб, за дорученням Президента України – Верховного головнокомандувача Збройних сил, працює над тим, щоб повернути кожного полеглого. Триває робота над поверненням додому усіх полонених українських оборонців.

Як повідомляли "Подробиці", 2 червня, на лінії фронту в Запорізькій області відбувся обмін тілами загиблих військових між Україною та росією. Обмін відбувся за формулою "160 на 160".

Нагадаємо, що у російському полоні перебувають більше ніж 2,5 тисячі українських бійців з "Азовсталі". Про це заявив президент України Володимир Зеленський.