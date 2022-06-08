Канада розширює санкції проти росії. Про це повідомляється на сайті канадського уряду.

Канада забороняє експорт до країни-агресора 28 видів послуг, які стосуються функціонування нафтової, газової та хімічної промисловості росії.

У списку послуг, що потрапили під заборону, - будівельні та інженерні роботи, транспортування нафти і газу, продаж металів, руд, деревини та хімікатів.

Зазначається, що нові обмеження націлені на галузі, які приносять до 50% доходів у федеральний бюджет рф.

Нові санкції вводяться у відповідь на "кричуще й невиправдане вторгнення в Україну", що триває. Їхня мета - знизити можливості росії продовжувати війну в Україні.

Через російське вторгнення в Україну Канада ввела санкції щодо більш ніж тисячі фізичних та юридичних осіб у росії. Наприкінці травня під канадські санкції потрапила колишня російська гімнастка Аліна Кабаєва, яку вважають коханкою президента рф володимира путіна.

Євросоюз 31 травня погодив часткове ембарго на російську нафту (не торкнеться постачання трубопроводами) та заборону на страхування морських перевезень російської нафти. Його підтримала Великобританія, таким чином він поширюється на найбільший у цій сфері ринок страхування - Lloyd's of London.