Канада анонсувала нові санкції проти росії [ Редагувати ]
Канада після прийняття шостого пакета санкцій готується "дуже скоро" оголосити про нові обмеження проти рф. Які саме будуть санкції не уточнюється.
Про це повідомляє у Twitter міністр закордонних справ Канади Мелані Жолі.
За словами глави канадського дипломатичного відомства, яка виступила в Університеті Торонто на дискусії про міжнародні відносини, про нові санкції вона оголосить "дуже скоро".
"Дуже скоро я оголошу про введення нових санкційних заходів", - заявила вона.
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