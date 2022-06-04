Канада після прийняття шостого пакета санкцій готується "дуже скоро" оголосити про нові обмеження проти рф. Які саме будуть санкції не уточнюється.

Про це повідомляє у Twitter міністр закордонних справ Канади Мелані Жолі.

За словами глави канадського дипломатичного відомства, яка виступила в Університеті Торонто на дискусії про міжнародні відносини, про нові санкції вона оголосить "дуже скоро".

"Дуже скоро я оголошу про введення нових санкційних заходів", - заявила вона.