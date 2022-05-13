Велика Британія розширила список санкцій проти росії. Під обмеження потрапили родичі президента рф володимира путіна, його колишня дружина Людмила Очеретна, колишня гімнастка і голова ради директорів "Національної медіа-групи" Аліна Кабаєва та інші люди з найближчого оточення путіна. Про це повідомляє сайт уряду Сполученого Королівства країни.

"(Сьогодні) ми викриваємо та націлюємося на тіньову мережу, яка підтримує розкішний спосіб життя путіна... Ми продовжимо вводити санкції проти всіх, хто сприяє путінській агресії, поки Україна не переможе", - заявила глава МЗС Великобританії Ліз Трасс.

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У прес-релізі уряду стверджується, що Кабаєва перебуває у "близьких стосунках" з путіним. Влада США вважає, що Кабаєва - мати "як мінімум трьох дітей" путіна, і що вона може відігравати важливу роль "у приховуванні особистих статків путіна за кордоном", повідомляла газета The Wall Street Journal.

Під санкції також потрапили бабуся Кабаєвої Ганна Зацепеліна, двоюрідний брат президента рф Ігор Путін, а також син Ігоря Путіна Роман.

Повний список росіян, які потрапили під санкції

Наприкінці квітня The Wall Street Journal писала, що американська влада підготувала пакет санкцій проти Аліни Кабаєвої, проте відклала його запровадження, побоюючись, що володимир путін відреагує "агресивно".

Нагадаємо, що Велика Британія передасть Україні БМП Stormer з ПЗРК Starstreak, а також ракети "повітря-земля" Brimstone.