ЄС затвердив шостий пакет санкцій проти росії [ Редагувати ]
Джерело: УНІАН
На тлі військової агресії росії проти України, Європейський союз прийняв рішення затвердити шостий пакет санкцій. Обмеження були введенні не нафту, експорт й радіомовлення агресора.
Про це пише пресслужба Ради Європейського союзу.
Які обмеження вів ЄС
Нафта:
ЄС заборонив закупівлю, імпорт й передачу нафти та деяких нафтопродуктів із Росії до ЄС. Поетапна відмова від нафти займе від 6 до 8 місяців.
Водночас передбачено виняток щодо імпорту нафти трубопроводом до країн ЄС, які в силу свого географічного положення не мають наразі альтернативних варіантів.
"Крім того, Болгарія та Хорватія також користуватимуться тимчасовими відступами щодо імпорту російської сирої нафти морським шляхом та вакуумного газойлю відповідно", - пише пресслужба.
De-SWIFTing:
ЄС відключив від SWIFT ще три російські банки: "Сбербанк", "Московский кредитный банк", "Россельхозбанк", й білоруський "Банк развития".
Радіомовлення:
Союз зупинив діяльність у ЄС трьох російських держкомпаній: РТР Планета, РТР Росія, Росія 24, ТВ Центр Міжнародний.
Обмеження на експорт:
"ЄС розширює список фізичних та юридичних осіб, на яких поширюються експортні обмеження щодо товарів та технологій подвійного призначення. До цього списку включені як російські, і білоруські організації", - додає пресслужба.
Також санкцій ЄС вдарять й по російському сектору оборони й безпеки. До списку обмежень потрапили 80 хімічних речовин, які країна-окупант може застосувати для виробництва хімічної зброї.
Консалтингові послуги:
ЄС заборонив надавати Росії бухгалтерські послуги, послуги зв'язків із громадськістю, а також консалтингові й хмарні послуги.
Індивідуальні санкції:
ЄС ввів санкції проти фізичних і юридичних осіб, які причетні до звірств в Бучі й Маріуполі, провідних бізнесменів, членів сімей олігархів й кремлівських чиновників, а також компаній у сфері оборони.
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