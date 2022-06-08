Банки та інші фінансові організації Люксембургу в рамках санкцій заморозили активи рф на 4,3 млрд євро. Про це повідомило Міністерство фінансів країни.

Заморожені активи включають депозити та цінні папери понад 90 фізичних осіб і 1100 компаній, які потрапили під санкції.

Країни Заходу запроваджують санкції у відповідь на російське збройне вторгнення в Україну. Мінфін рф у березні заявив, що було заморожено майже $300 млрд золотовалютних резервів Центробанку.

Читайте також Передавати заарештовані активи росії Україні: країни G7 підтримали ініціативу

Зокрема Євросоюз заморозив активи Центробанку рф на суму майже 23 млрд євро. Про блокування російських активів також повідомляли Німеччина, Італія, Нідерланди, Франція та Швейцарія.

Нагадаємо, що Україна заарештувала активи росії та білорусі на 30 млрд грн.