Люксембург заморозив російські активи на 4,3 млрд євро [ Редагувати ]
Банки та інші фінансові організації Люксембургу в рамках санкцій заморозили активи рф на 4,3 млрд євро. Про це повідомило Міністерство фінансів країни.
Заморожені активи включають депозити та цінні папери понад 90 фізичних осіб і 1100 компаній, які потрапили під санкції.
Країни Заходу запроваджують санкції у відповідь на російське збройне вторгнення в Україну. Мінфін рф у березні заявив, що було заморожено майже $300 млрд золотовалютних резервів Центробанку.
Зокрема Євросоюз заморозив активи Центробанку рф на суму майже 23 млрд євро. Про блокування російських активів також повідомляли Німеччина, Італія, Нідерланди, Франція та Швейцарія.
Нагадаємо, що Україна заарештувала активи росії та білорусі на 30 млрд грн.
по темі
Влада Австрії заморозила 254 млн євро на 97 банківських рахунках, що належать росіянам, які потрапили під санкції через війну в Україні. Загалом у санкційних списках Європейського союзу перебувають 1091 фізична та 80 юридичних осіб
В уряді уточнили умови нарахування виплат для переселенців, зокрема отримання допомоги на проживання
Зміна облікової ставки НБУ насамперед впливає на процентні ставки за банківськими депозитами та кредитами, пояснюють фінансові аналітики. Ключова ставка визначає вартість позик, які НБУ надає комерційним банкам. Чим вона вища, тим вищий відсоток, яким банки пропонують власні кредити і депозити
Шостий пакет санкцій ЄС проти росії буде поширюватися на сиру нафту і нафтопродукти, які поставляються в країни-держави ЄС
Рейтингове агентство S&P знизило довгостроковий та короткостроковий кредитні рейтинги України в іноземній валюті з рівня "B-/B" ("високо спекулятивні") до "CCC+/C" ("близькі до дефолту"). Через російське вторгнення уряд країни може втратити здатність виконувати боргові зобов'язання, а криза, спричинена війною, матиме затяжний характер
Європейська комісія готує пакет заходів щодо конфіскації російських активів за кордоном. У рамках цього пакету Єврокомісія запропонувала розглядати обхід антиросійських санкцій як злочин у Євросоюзі, а також вилучати активи та майно фізичних та юридичних осіб, які порушили обмеження