У Зеленського відреагували на спроби анексії регіонів України [ Редагувати ]
Усі спроби росії анексувати окуповані регіони України повинні мати серйозні наслідки.
Про це повідомляє радник голови Офісу президента Михайло Подоляк у Twitter.
"Будь-які розмови щодо можливості ослаблення санкцій щодо росії на тлі підготовки анексії півдня та сходу України категорично неприпустимі. Будь-яка спроба "легалізувати" окуповані території має отримати жорстку санкційну відповідь", - заявив Подоляк.
За його словами, союзники України мають створити такі умови, за яких Кремль розумітиме ціну кожної дії, яка суперечить суверенітету української держави.
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