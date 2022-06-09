Глава Єврокомісії запропонувала "план Маршалла" для України [ Редагувати ]
Глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляйєн на конференції у Ватикані анонсувала ініціативи щодо фінансування відновлення України. Вона назвала це "планом Маршалла для України".
Ми почнемо відновлювати Україну. Це не лише в інтересах Європи, це і наш моральний обов'язок - зробити вагомий внесок у відновлення. Сприяти цьому мають усі фінансові інститути. Я говорила про це з Зеленським. Будуть ініціативи щодо фінансування, план Маршалла для України.
На думку Урсули фон дер Ляйєн, Євросоюз має виступити у ролі основного інвестора, при цьому відбудовуватимуть країну самі українці. Глава Єврокомісії хоче, щоб інвестовані мільярди також сприяли вступу України до ЄС.
План Маршалла - повоєнна американська програма підтримки економіки Європи, названа на ім'я держсекретаря США Джорджа Маршалла. Програма діяла з 4 квітня 1948 року по грудень 1951 року, загальна сума асигнувань склала майже $13 млрд.
Раніше низка європейських політиків запропонувала використовувати заарештовані активи росії та росіян для відновлення України. Президент Зеленський пропонує створити спецфонд конфіскованих російських активів.
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