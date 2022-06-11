"У Рубіжному і Попасній не залишилося вцілілих промислових об'єктів" - Гайдай [ Редагувати ]
Станом на 11 червня у Рубіжному і Попасній через обстріли ворога не залишилося вцілілих промислових об'єктів. Про це повідомляє очільник Луганської ОВА Сергій Гайдай в Telegram.
Окупанти намагаються знищити весь промисловий сектор області. Зокрема, у Сєвєродонецьку російська армія постійно атакує хімзавод "Азот". Вчора було пошкоджене залізничне депо.
У Лисичанську ворожі снаряди влучили на територію склозаводу. Також внаслідок обстрілів пошкоджено школу та кулінарний ліцей.
Протягом минулої доби в області зафіксовано багато руйнувань серед житлового фонду.
Гайдай зазначив, що окупанти продовжують наступ у напрямку Новотошківського. Ворожі війська зайшли до Оріхового та закріплюються на північній околиці населеного пункту.
Крім того, вночі росія обстріляла Врубівку вогнеметною системою. Вгоріло багато будинків, кількість постраждалих уточнюється.
по темі
Голова Луганської ОВА розповів, як пройшов четвер, 2 червня, у найгарячішій області України
Протягом 22 травня російські окупанти обстріляли 70 житлових будинків у Луганській області
Під завалами опинились люди, є поранені. Найбільші руйнування припали на другу міську школу. Сучасний, нещодавно відремонтований, заклад. Ця школа була гордістю Бахмута.
У четвер вночі, 9 червня, у Харкові внаслідок російського обстрілу спалахнули пожежі
У середу вранці, 8 червня, росія завдала авіаудару по Бахмуту