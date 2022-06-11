Станом на 11 червня у Рубіжному і Попасній через обстріли ворога не залишилося вцілілих промислових об'єктів. Про це повідомляє очільник Луганської ОВА Сергій Гайдай в Telegram.

Окупанти намагаються знищити весь промисловий сектор області. Зокрема, у Сєвєродонецьку російська армія постійно атакує хімзавод "Азот". Вчора було пошкоджене залізничне депо.

У Лисичанську ворожі снаряди влучили на територію склозаводу. Також внаслідок обстрілів пошкоджено школу та кулінарний ліцей.

Протягом минулої доби в області зафіксовано багато руйнувань серед житлового фонду.

Гайдай зазначив, що окупанти продовжують наступ у напрямку Новотошківського. Ворожі війська зайшли до Оріхового та закріплюються на північній околиці населеного пункту.

Крім того, вночі росія обстріляла Врубівку вогнеметною системою. Вгоріло багато будинків, кількість постраждалих уточнюється.